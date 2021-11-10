Представлена электробритва Mi 5-Blade Electric Shaver

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Xiaomi представила новую электробритву за 7990 рублей. Модель называется Mi 5-Blade Electric Shaver. Устройство получило пять лезвий и защищено от воды по стандарту IPX7.

Конструкция весьма необычная. Внутри находится линейный мотор с магнитной подвеской, обеспечивающий одинаковую мощность для всех плавающих головок.

Используются тонкие сетки Voronoi (созданы по образу и подобию структуры крыла стрекозы). Их толщина всего 55 мкм. Благодаря им полностью повторяются контуры любого мужского лица. Лезвия срезают волосы у самых корней, так что бритье получается чистым, как при аналоговом бритье. А еще максимально быстрым.

Для глубокого бриться используются высокоточные движущиеся лезвия. Они срезают все волоски благодаря U-образным отверстиям.

Да, устройства очень прочное и жесткое. Бритве не страшна высокая температура, сильные нажим, трения. Частота вращения, при этом, аж 15 000 оборотов в минуту!

Это смарт-бритва с продвинутым микрочипом для управления мощностью. С помощью микроконтроллера гарантируется постоянная скорость в любых условиях. Даже если вы бреете очень густую бороду.

А какова автономность? Батарея на 2000 мА*ч обеспечивает 90 минут работы. На один цикл бритья достаточно заряжать бритву 3 минуты.

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