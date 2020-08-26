Представлены ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro — смартфоны с флагманскими чипсетами и уникальной поворотной камерой

Стильные гаджеты с топовой начинкой.

Компания ASUS представила два новых смартфона — ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Это флагманские устройства, стоимость которых составляет 750 и 950 долларов соответственно.

Обе модели получили вращающиеся модули камер, батареи на 5000 мА*ч и качественные OLED-дисплеи.

Смартфоны уже можно приобрести на Тайване. 1 сентября планируется старт продаж в некоторых странах Европы. Но, в каких именно, не уточняется.

Поворотный массив камер — одна из главных фишек новых ZenFone. Для того, чтобы модуль тройной камеры развернулся на 180 градусов, достаточно нажать одну кнопку. Таким образом, инженеры Asus смогли избавиться от вырезов для селфи-камеры в дисплее.

Производитель заявляет о крайне высокой надежности поворотного механизма — его хватит на 200 000 «переворачиваний». Для сравнения, камера прошлогоднего ZenFone 6 была рассчитана лишь на 100 000 поворотов. В реальности это позволит переворачивать камеру по 100 раз ежедневно на протяжении 5 лет.

Технические характеристики Asus ZenFone 7

SoC: Qualcomm Snapdragon 865;

ОЗУ: 6 или 8 ГБ типа LPDDR5;

или 8 ГБ типа LPDDR5; Накопитель : 128 ГБ типа UFS 3.1 (расширить доступное пространство можно с помощью карты microSD емкостью до 2 ТБ);

ГБ типа UFS 3.1 (расширить доступное пространство можно с помощью карты емкостью до 2 ТБ); Дисплей: 6,67- дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 p (2400 на 1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и яркостью 7 00 кд/м2;

дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 частотой обновления 90 Гц и яркостью 7 Аккумулятор: 5000 мА*ч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт;

мА*ч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт; Камера: тройная камера в поворотном модуле — основной сенсор на 64 Мп, ультраширокоугольный датчик на 12 Мп с углом обзора 113 градусов, телевик на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом;

Стоимость: 21 990 тайваньских долларов (порядка $750) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 23 990 тайваньских долларов (примерно 815 долларов) за вариант с 8 ГБ ОЗУ.

Технические характеристики Asus ZenFone 7 Pro

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+;

ОЗУ: 8 ГБ типа LPDDR5;

ГБ типа LPDDR5; Накопитель : 256 ГБ типа UFS 3.1;

256 ГБ типа UFS 3.1; Дисплей: 6,67- дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 p, частотой обновления 90 Гц и яркостью 7 00 кд/м2;

дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 частотой обновления 90 Гц и яркостью 7 Аккумулятор: 5000 мА*ч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт;

мА*ч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт; Камера: тройная камера в поворотном модуле — основной сенсор на 64 Мп, ультраширокоугольный датчик на 12 Мп с углом обзора 113 градусов и оптической стабилизацией изображения , телевик на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения ;

, телевик на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ; Стоимость: 27 990 тайваньских долларов (порядка $950).

Смартфоны оснащены дактилоскопическими сенсорам, они встроены в кнопку питания сбоку. Защиты от воды и и пыли, увы, не предусмотрено. Нет и 3,5-мм «джека» для наушников.

И ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro поддерживают мобильные сети 5G только в частотах ниже 6 ГГц (но не миллиметровые волны).

Доступные расцветки — черная и белая.

Источник: Gizmochina

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