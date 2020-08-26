Представлены ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro — смартфоны с флагманскими чипсетами и уникальной поворотной камерой
Стильные гаджеты с топовой начинкой.
Компания ASUS представила два новых смартфона — ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Это флагманские устройства, стоимость которых составляет 750 и 950 долларов соответственно.
Обе модели получили вращающиеся модули камер, батареи на 5000 мА*ч и качественные OLED-дисплеи.
Смартфоны уже можно приобрести на Тайване. 1 сентября планируется старт продаж в некоторых странах Европы. Но, в каких именно, не уточняется.
Поворотный массив камер — одна из главных фишек новых ZenFone. Для того, чтобы модуль тройной камеры развернулся на 180 градусов, достаточно нажать одну кнопку. Таким образом, инженеры Asus смогли избавиться от вырезов для селфи-камеры в дисплее.
Производитель заявляет о крайне высокой надежности поворотного механизма — его хватит на 200 000 «переворачиваний». Для сравнения, камера прошлогоднего ZenFone 6 была рассчитана лишь на 100 000 поворотов. В реальности это позволит переворачивать камеру по 100 раз ежедневно на протяжении 5 лет.
Технические характеристики Asus ZenFone 7
- SoC: Qualcomm Snapdragon 865;
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ типа LPDDR5;
- Накопитель: 128 ГБ типа UFS 3.1 (расширить доступное пространство можно с помощью карты microSD емкостью до 2 ТБ);
- Дисплей: 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p (2400 на 1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и яркостью 700 кд/м2;
- Аккумулятор: 5000 мА*ч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт;
- Камера: тройная камера в поворотном модуле — основной сенсор на 64 Мп, ультраширокоугольный датчик на 12 Мп с углом обзора 113 градусов, телевик на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом;
- Стоимость: 21 990 тайваньских долларов (порядка $750) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 23 990 тайваньских долларов (примерно 815 долларов) за вариант с 8 ГБ ОЗУ.
Технические характеристики Asus ZenFone 7 Pro
- SoC: Qualcomm Snapdragon 865+;
- ОЗУ: 8 ГБ типа LPDDR5;
- Накопитель: 256 ГБ типа UFS 3.1;
- Дисплей: 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 90 Гц и яркостью 700 кд/м2;
- Аккумулятор: 5000 мА*ч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт;
- Камера: тройная камера в поворотном модуле — основной сенсор на 64 Мп, ультраширокоугольный датчик на 12 Мп с углом обзора 113 градусов и оптической стабилизацией изображения, телевик на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения;
- Стоимость: 27 990 тайваньских долларов (порядка $950).
Смартфоны оснащены дактилоскопическими сенсорам, они встроены в кнопку питания сбоку. Защиты от воды и и пыли, увы, не предусмотрено. Нет и 3,5-мм «джека» для наушников.
И ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro поддерживают мобильные сети 5G только в частотах ниже 6 ГГц (но не миллиметровые волны).
Доступные расцветки — черная и белая.
Источник: Gizmochina
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