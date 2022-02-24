Представлены мобильные процессоры серий P и U поколения Alder Lake от Intel

Мощные и энергоэффективные.

Компания Intel рассказала о процессорах Alder Lake-P и Alder Lake-U. Устройства с ними начнут продаваться в магазинах уже в ближайшие недели.

Базовый теплопакет P, U15 и U9 следующий: 28 Вт, 15 Вт и 9 Вт.

Известно, что Alder Lake-P в основе имеют тот же кристалл, что и Alder-Lake-H. В топовом варианте пользователи получат 14-ядерный 20-поточный чипсет, который приходит на смену Intel Tiger Lake-H35. Базовый уровень TDP составляет 28 Вт, максимальный же достигает 64 Вт. Производитель подготовил версии со встроенной графикой Intel Xe с 64, 80 и 96 ядрами.

Серия Alder Lake-U предназначена для ультрабуков, легких и тонких. В топовом варианте это 10-ядерные чипы, но графика также может иметь до 96 блоков. TDP модели Alder Lake-U15 — 15-55 Вт, Alder Lake-U9 — 9-29 Вт.

Какая ОЗУ поддерживается?

DDR5-4800

DDR4-3200

LPDDR5-5200

LPDDR4X-4267

Отмечается, что Intel Core i7-1280P на 70% мощнее предшественника в лице Intel Core i7-1195G7 при задействовании всех ядер. А Intel Core i5-1265U производительнее процессора предыдущего поколения на 20%.

Это стоит знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)