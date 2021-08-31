Представлены наушники Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active и Elite 3

Интересные уши.

Компания Jabra представила сегодня свои новые беспроводные наушники. Речь идет о трех моделях — Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 7 Active и Jabra Elite 3.

Начнем с топовой модели.

Jabra Elite 7 Pro это 6 поколение беспроводных наушников от этого именитого производителя.

Преимущества Jabra Elite 7 Pro

Система Jabra Multi Sensor Voice. Подстраивается под ситуацию, позволяет вам общаться с другими людьми даже в самых шумных помещениях и на улице (с ветром). Производитель обещает лучшее в своем классе качество аудиосвязи. Секрет эффективности технологии — новейшие датчики костной проводимости (VPU), встроенные в оба наушника. Интеллектуальный алгоритм непрерывно анализирует типы шумов, считываемых встроенными микрофонами.

Активный шумодав с 11 режимами работы.

Открытый режим HearTrough, когда посторонние звуки слышны (важно в городе с загруженным траффиком, например).

Анатомический идеал (на 16% меньше предыдущей версии, созданы на основе изучения более 62 000 ушей).

Автономность на уровне, около девяти часов ( с чехлом увеличивается до полутора суток) + скоростная зарядка (5 минут = 1,2 часа прослушивания музыки) .

( чехлом увеличивается до полутора суток) + . Функция запуска голосовых помощников Alexa, Siri и Google Assistant.

Jabra Elite 7 Active

Эта модель подойдет для людей, ведущих активный образ жизни. У них стильный спортивный дизайн, 6 микрофонов, активный шумодав, защита от влаги IP57 и также форма (Jabra ShakeGrip), которая не позволяет им выпасть, даже если вы занимаетесь бегом.

Jabra Elite 3

Впервые Jabra выпускает столь недорогую модель.

Но звучат они здоровски, почти как Pro-версия.

Время работы равняется семи часам. С кейсом больше суток!

равняется семи часам. Поддержка аудиокодека Qualcomm aptXTM HD.

6 мм динамики.

Открытый режим (функция HearThrough).

Jabra Elite 2

Самая недорогая модель линейки.

6 мм динамики.

Эквалайзер с обилием настроек

Аудиокодек Qualcomm aptXTM HD.

Два микрофона для голосового общения.

Защита от влаги по классу IP55.

Работают до 7 часов (21 час с чехлом).

Старт продаж всех моделей намечен на сентябрь.

Цены:

Elite 7 Pro: 20 тысяч рублей

Elite 7 Active: 17 тысяч рублей

Elite 3: 8 тысяч рублей

Elite 2: 6 тысяч рублей

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