Представлены наушники Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active и Elite 3
Интересные уши.
Компания Jabra представила сегодня свои новые беспроводные наушники. Речь идет о трех моделях — Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 7 Active и Jabra Elite 3.
Начнем с топовой модели.
Jabra Elite 7 Pro это 6 поколение беспроводных наушников от этого именитого производителя.
Преимущества Jabra Elite 7 Pro
- Система Jabra Multi Sensor Voice. Подстраивается под ситуацию, позволяет вам общаться с другими людьми даже в самых шумных помещениях и на улице (с ветром). Производитель обещает лучшее в своем классе качество аудиосвязи. Секрет эффективности технологии — новейшие датчики костной проводимости (VPU), встроенные в оба наушника. Интеллектуальный алгоритм непрерывно анализирует типы шумов, считываемых встроенными микрофонами.
- Активный шумодав с 11 режимами работы.
- Открытый режим HearTrough, когда посторонние звуки слышны (важно в городе с загруженным траффиком, например).
- Анатомический идеал (на 16% меньше предыдущей версии, созданы на основе изучения более 62 000 ушей).
- Автономность на уровне, около девяти часов (с чехлом увеличивается до полутора суток) + скоростная зарядка (5 минут = 1,2 часа прослушивания музыки).
- Функция запуска голосовых помощников Alexa, Siri и Google Assistant.
Jabra Elite 7 Active
Эта модель подойдет для людей, ведущих активный образ жизни. У них стильный спортивный дизайн, 6 микрофонов, активный шумодав, защита от влаги IP57 и также форма (Jabra ShakeGrip), которая не позволяет им выпасть, даже если вы занимаетесь бегом.
Jabra Elite 3
Впервые Jabra выпускает столь недорогую модель.
Но звучат они здоровски, почти как Pro-версия.
- Время работы равняется семи часам. С кейсом больше суток!
- Поддержка аудиокодека Qualcomm aptXTM HD.
- 6 мм динамики.
- Открытый режим (функция HearThrough).
Jabra Elite 2
Самая недорогая модель линейки.
- 6 мм динамики.
- Эквалайзер с обилием настроек
- Аудиокодек Qualcomm aptXTM HD.
- Два микрофона для голосового общения.
- Защита от влаги по классу IP55.
- Работают до 7 часов (21 час с чехлом).
Старт продаж всех моделей намечен на сентябрь.
Цены:
- Elite 7 Pro: 20 тысяч рублей
- Elite 7 Active: 17 тысяч рублей
- Elite 3: 8 тысяч рублей
- Elite 2: 6 тысяч рублей
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