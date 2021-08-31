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Представлены наушники Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active и Elite 3

31 Авг, 2021

Представлены наушники Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active и Elite 3

Интересные уши.

Компания Jabra представила сегодня свои новые беспроводные наушники. Речь идет о трех моделях — Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 7 Active и Jabra Elite 3.

Начнем с топовой модели.

Jabra Elite 7 Pro это 6 поколение беспроводных наушников от этого именитого производителя.

Преимущества Jabra Elite 7 Pro

  • Система Jabra Multi Sensor Voice. Подстраивается под ситуацию, позволяет вам общаться с другими людьми даже в самых шумных помещениях и на улице (с ветром). Производитель обещает лучшее в своем классе качество аудиосвязи. Секрет эффективности технологии — новейшие датчики костной проводимости (VPU), встроенные в оба наушника. Интеллектуальный алгоритм непрерывно анализирует типы шумов, считываемых встроенными микрофонами.
  • Активный шумодав с 11 режимами работы.
  • Открытый режим HearTrough, когда посторонние звуки слышны (важно в городе с загруженным траффиком, например).
  • Анатомический идеал (на 16% меньше предыдущей версии, созданы на основе изучения более 62 000 ушей).
  • Автономность на уровне, около девяти часов (с чехлом увеличивается до полутора суток) + скоростная зарядка (5 минут = 1,2 часа прослушивания музыки).
  • Функция запуска голосовых помощников Alexa, Siri и Google Assistant.

Jabra Elite 7 Active

Эта модель подойдет для людей, ведущих активный образ жизни. У них стильный спортивный дизайн, 6 микрофонов, активный шумодав, защита от влаги IP57 и также форма (Jabra ShakeGrip), которая не позволяет им выпасть, даже если вы занимаетесь бегом.

Jabra Elite 3

Впервые Jabra выпускает столь недорогую модель.

Но звучат они здоровски, почти как Pro-версия.

  • Время работы равняется семи часам. С кейсом больше суток!
  • Поддержка аудиокодека Qualcomm aptXTM HD.
  • 6 мм динамики.
  • Открытый режим (функция HearThrough).

Jabra Elite 2

Самая недорогая модель линейки.

  • 6 мм динамики.
  • Эквалайзер с обилием настроек
  • Аудиокодек Qualcomm aptXTM HD.
  • Два микрофона для голосового общения.
  • Защита от влаги по классу IP55.
  • Работают до 7 часов (21 час с чехлом).

Старт продаж всех моделей намечен на сентябрь.

Цены:

  • Elite 7 Pro: 20 тысяч рублей
  • Elite 7 Active: 17 тысяч рублей
  • Elite 3: 8 тысяч рублей
  • Elite 2: 6 тысяч рублей

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