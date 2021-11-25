Представлены новые OPPO Reno 7 — базовый Reno 7, топовый Reno 7 Pro и недорогой Reno 7 SE
Дождались.
Сегодня OPPO анонсировали линейку смартфонов OPPO Reno 7. Все три устройства можно будет купить в Китае в декабре. А у нас? Пока информации нет. Но медлить производителю незачем. Ждем смартфоны на российском рынке зимой.
Какие они?
Читаем в наших заметках, посвященных девайсам:
Тут же вкратце о каждом:
OPPO Reno 7
В основу смартфона лег чипсет Snapdragon 778G. Объем ОЗУ и флеш-памяти: 8/12 ГБ и 128/256 ГБ. Внутри батарея на 4500 мА*ч. Быстрая зарядка 60-ваттная. Экран тут 90-герцовый 6,43-дюймовый, AMOLED, с разрешением Full HD+. Тыльная камера на 64+8+2 Мп. Цены: от $423 до $514.
OPPO Reno 7 Pro
Флагман базируется на Dimensity 1200-Max. Объем ОЗУ и флеш-памяти такой же, как у базовой версии. Камера другая, с датчиками на 50+8+2 Мп. Селфи-камера на 32 Мп. Батарея также той же емкости, что и у простого Reno 7, но зарядка быстрее, на 65 Вт. Кроме того, у прошки большой 6,55-дюймовый AMOLED-экран. Цены: от 579 до 624 долларов.
OPPO Reno 7 SE
А эта модель получила Dimensity 900, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Батарея на 4500 мА*ч заряжается с помощью 33-ваттной зарядки. Дисплей не отличается от OPPO Reno 7. А вот камера другая, на 48+2+2 Мп. Ценник начинается с $345.
Вся троица работает на Android 12 + ColorOS 12.
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