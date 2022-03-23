Представлены OPPO Find X5 и OPPO Find X5 Pro

Смартфоны с нейронным процессором MariSilicon X.

Компания OPPO представила смартфоны серии Find X5. Это флагманская серия с топовой начинкой и изумительными камерами.

Какие главные фишки?

OPPO Find X5 Pro

6-нанометрвовый чип MariSilicon X для улучшения качества снимков . Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов.

. Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов. Камера Hasselblad с датчиками Sony IMX766 .

. Мощный чип Snapdragon 8 Gen 1 с 5G .

. Скоростная 80-ваттная зарядка SUPERVOOC .

. 120-герцовый дисплей.

Ночная видеосъемка в 4К . Все благодаря MariSilicon X. Даже в 4K четкость очень высокая. Выше, чем на любом другом Android-смартфоне.

. Все благодаря MariSilicon X. Даже в 4K четкость очень высокая. Выше, чем на любом другом Android-смартфоне. Селфи-камера c сенсором Sony IMX709 у OPPO Find X5 Pro с возможностью переключения с 80- на 90-градусный объектив в автоматическом режиме.

с возможностью переключения с 80- на 90-градусный объектив в автоматическом режиме. Ширик с пятиосевой системой стабилизации картинки . Минимизирует дрожание и нивелирует шум.

. Минимизирует дрожание и нивелирует шум. Калибровка цвета от Hasselblad.

OPPO Find X5 Pro защищен по стандарту IP68 .

. У смартфона OPPO Find X5 Pro 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и 8192-уровневой регулировкой яркости для защиты глаз.

и 8192-уровневой регулировкой яркости для защиты глаз. Батарея на 5000 мА*ч. Зарядка до 100% за 47 минут, до 50% — за 12 минут.

Фирменная оболочка ColorOS 12.1.

OPPO Find X5

Также имеется чипсет MariSilicon X . Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов.

. Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов. 6,5-дюймовый OLED-дисплей на 120 Гц .

. Зарядка на 80 Вт.

Селфи-камера на 32 Мп с датчиком Sony IMX615.

Чип Snapdragon 888.

Камера Hasselblad с датчиками Sony IMX766 .

Что прочесть?

Поделиться ссылкой

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, (Ваш голос будет первым!)

