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Представлены OPPO Find X5 и OPPO Find X5 Pro

23 Мар, 2022

Представлены OPPO Find X5 и OPPO Find X5 Pro

Смартфоны с нейронным процессором MariSilicon X.

Компания OPPO представила смартфоны серии Find X5. Это флагманская серия с топовой начинкой и изумительными камерами.

Какие главные фишки?

OPPO Find X5 Pro

  • 6-нанометрвовый чип MariSilicon X для улучшения качества снимков. Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов.
  • Камера Hasselblad с датчиками Sony IMX766.
  • Мощный чип Snapdragon 8 Gen 1 с 5G.
  • Скоростная 80-ваттная зарядка SUPERVOOC.
  • 120-герцовый дисплей.
  • Ночная видеосъемка в 4К. Все благодаря MariSilicon X. Даже в 4K четкость очень высокая. Выше, чем на любом другом Android-смартфоне.
  • Селфи-камера c сенсором Sony IMX709 у OPPO Find X5 Pro с возможностью переключения с 80- на 90-градусный объектив в автоматическом режиме.
  • Ширик с пятиосевой системой стабилизации картинки. Минимизирует дрожание и нивелирует шум.
  • Калибровка цвета от Hasselblad.
  • OPPO Find X5 Pro защищен по стандарту IP68.
  • У смартфона OPPO Find X5 Pro 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и 8192-уровневой регулировкой яркости для защиты глаз.
  • Батарея на 5000 мА*ч. Зарядка до 100% за 47 минут, до 50% — за 12 минут.
  • Фирменная оболочка ColorOS 12.1.

OPPO Find X5

  • Также имеется чипсет MariSilicon X. Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов.
  • 6,5-дюймовый OLED-дисплей на 120 Гц.
  • Зарядка на 80 Вт.
  • Селфи-камера на 32 Мп с датчиком Sony IMX615.
  • Чип Snapdragon 888.
  • Камера Hasselblad с датчиками Sony IMX766.

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