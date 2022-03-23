Представлены OPPO Find X5 и OPPO Find X5 Pro
Смартфоны с нейронным процессором MariSilicon X.
Компания OPPO представила смартфоны серии Find X5. Это флагманская серия с топовой начинкой и изумительными камерами.
Какие главные фишки?
OPPO Find X5 Pro
- 6-нанометрвовый чип MariSilicon X для улучшения качества снимков. Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов.
- Камера Hasselblad с датчиками Sony IMX766.
- Мощный чип Snapdragon 8 Gen 1 с 5G.
- Скоростная 80-ваттная зарядка SUPERVOOC.
- 120-герцовый дисплей.
- Ночная видеосъемка в 4К. Все благодаря MariSilicon X. Даже в 4K четкость очень высокая. Выше, чем на любом другом Android-смартфоне.
- Селфи-камера c сенсором Sony IMX709 у OPPO Find X5 Pro с возможностью переключения с 80- на 90-градусный объектив в автоматическом режиме.
- Ширик с пятиосевой системой стабилизации картинки. Минимизирует дрожание и нивелирует шум.
- Калибровка цвета от Hasselblad.
- OPPO Find X5 Pro защищен по стандарту IP68.
- У смартфона OPPO Find X5 Pro 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и 8192-уровневой регулировкой яркости для защиты глаз.
- Батарея на 5000 мА*ч. Зарядка до 100% за 47 минут, до 50% — за 12 минут.
- Фирменная оболочка ColorOS 12.1.
OPPO Find X5
- Также имеется чипсет MariSilicon X. Используется алгоритм искусственного шумоподавления AINR, а также вычисления на базе AI. С помощью этого чипа качество снимков как днем, так и ночью повышается до невиданных ранее высот. Также вырастает качество видеороликов.
- 6,5-дюймовый OLED-дисплей на 120 Гц.
- Зарядка на 80 Вт.
- Селфи-камера на 32 Мп с датчиком Sony IMX615.
- Чип Snapdragon 888.
- Камера Hasselblad с датчиками Sony IMX766.
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