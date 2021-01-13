Представлены первые беспроводные наушники HP с шумоподавлением

Стоят внимания.

Многим HP знакома как производитель компьютеров. Но иногда компания выходит из зоны комфорта. Именно это случилось в рамках выставки CES 2021.

HP анонсировала неожиданный для себя гаджет. Речь о беспроводных наушниках Elite Wireless Earbuds с шумоподавлением. Первых в истории знаменитого бренда.

Новинка стильная. Она радует черной матовой расцветкой с полуглянцевым логотипом HP на кнопках.

“Шумодав” работает в 2 режимах – активном и пассивном. Чувствительность встроенного микрофона равна 94 дБ.

Elite Wireless Earbuds оснащены 9,2-миллиметровыми излучателями. Каждый вкладыш весит всего 8 г. Можно рассчитывать на диапазон в пределах от 20 Гб до 18 кГц.

Подключение к смартфонам происходит по Bluetooth 5.0. Что касается автономности, она достигает 5 часов. Фирменный чехол способен подзарядить Elite Wireless Earbuds трижды.

Цена – $199. Продажи стартуют в апреле 2021 года. Хотите раньше? Гарнитуру подарят всем покупателям ноутбуков Elite Dragonfly Max. Их релиз состоится в ближайшие дни.

Источник: gizmochina.com

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