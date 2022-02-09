Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus и S8 Ultra
Купить их можно будет 11 марта.
Не Galaxy S22 едиными! Samsung также показала серию премиальных планшетов Galaxy Tab S8. Главные конкуренты iPad’ам. Предзаказы в РФ уже открыты. Цены известны. Старт продаж намечен на 11 марта.
Начнем с базовой модели.
Samsung Galaxy Tab S8
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 (Exynos 2200 для планшетов не предусмотрен)
- Экран: 11-дюймовый IPS с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц
- Аккумулятор: 8000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 45 Вт
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- Тыльная камера: 13 и 6 Мп
- Селфи-камера: 12 Мп
- Габариты: 25,38 на 16,53 на 0,63 см
- Вес: 0,503 кг
- Что еще: 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2
- Цена в России: от 65 до 82 тысяч рублей
Samsung Galaxy Tab S8 Plus
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 (Exynos 2200 для планшетов не предусмотрен)
- Экран: 12,4-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 2800 на 1752 пикселей
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 512 ГБ
- Аккумулятор: 10 090 мА*ч
- Быстрая зарядка: 45 Вт
- Тыльная камера: 13 и 6 Мп
- Селфи-камера: 12 Мп
- Толщина: 0,57 см
- Вес: 0,567 кг
- Что еще: S-Pen, Android 12, Gorilla Glass 5, стереодинамики, 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2
- Цена в России: от 82 до 102 тысяч рублей
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Exynos 2200 для планшетов не предусмотрен)
- Дисплей: 14,6-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, 2960 на 1848 пикселей
- ОЗУ: до 16 ГБ
- Флеш-память: до 512 ГБ
- Аккумулятор: 11 200 мА*ч
- Быстрая зарядка: 45 Вт
- Тыльная камера: 13 и 6 Мп
- Селфи-камера: 12+12 Мп
- Толщина: 0,55 см
- Вес: 0,728 кг
- Что еще: S-Pen, Android 12, Gorilla Glass 5, стереодинамики, 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2
- Цена в РФ: от 107 до 150 тысяч рублей
И страницы каждого на Блохе:
- Samsung Galaxy Tab S8: дата выхода, цена, характеристики
- Samsung Galaxy Tab S8 Plus: цена, дата выхода, характеристики
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra — цена, дата выхода, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.