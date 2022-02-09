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Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus и S8 Ultra

9 Фев, 2022

Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus и S8 Ultra

Купить их можно будет 11 марта.

Не Galaxy S22 едиными! Samsung также показала серию премиальных планшетов Galaxy Tab S8. Главные конкуренты iPad’ам. Предзаказы в РФ уже открыты. Цены известны. Старт продаж намечен на 11 марта.

Начнем с базовой модели.

Samsung Galaxy Tab S8

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 (Exynos 2200 для планшетов не предусмотрен)
  • Экран: 11-дюймовый IPS с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц
  • Аккумулятор: 8000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 45 Вт
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 256 ГБ
  • Тыльная камера: 13 и 6 Мп
  • Селфи-камера: 12 Мп
  • Габариты: 25,38 на 16,53 на 0,63 см
  • Вес: 0,503 кг
  • Что еще: 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2
  • Цена в России: от 65 до 82 тысяч рублей

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1 (Exynos 2200 для планшетов не предусмотрен)
  • Экран: 12,4-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 2800 на 1752 пикселей
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 512 ГБ
  • Аккумулятор: 10 090 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 45 Вт
  • Тыльная камера: 13 и 6 Мп
  • Селфи-камера: 12 Мп
  • Толщина: 0,57 см
  • Вес: 0,567 кг
  • Что еще: S-Pen, Android 12, Gorilla Glass 5, стереодинамики, 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2
  • Цена в России: от 82 до 102 тысяч рублей

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Exynos 2200 для планшетов не предусмотрен)
  • Дисплей: 14,6-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, 2960 на 1848 пикселей
  • ОЗУ: до 16 ГБ
  • Флеш-память: до 512 ГБ
  • Аккумулятор: 11 200 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 45 Вт
  • Тыльная камера: 13 и 6 Мп
  • Селфи-камера: 12+12 Мп
  • Толщина: 0,55 см
  • Вес: 0,728 кг
  • Что еще: S-Pen, Android 12, Gorilla Glass 5, стереодинамики, 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2
  • Цена в РФ: от 107 до 150 тысяч рублей

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