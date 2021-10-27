Представлены процессоры Alder Lake от Intel — дождались

Дождались!

Наконец-то Intel официально анонсировала процессоры поколения Alder Lake, назвала цены и раскрыла дату их поступления в продажу. Ждать долго не придется, купить их можно будет с 4 ноября.

Всего 6 моделей. Три K (со встроенным GPU) и три KF (без графики).

В будущем серия Alder Lake обязательно пополнится и другими чипами (производитель планирует выпустить порядка 60 разных моделей), но пока их шесть.

Цены на процессоры Alder Lake

Флагман Intel Core i9 12900K: $590 (KF — $565 )

(KF — ) Процессор среднего уровня Intel Core i7 12700K: $410 (KF — $385 )

(KF — ) Бюджетный Intel Core i5 12600K: $290 (KF — $265 )

Характеристики

Intel Core i9 12900K : 16 ядер, 24 потока, 3,2-5,2 ГГц, 14 МБ L2, 30 МБ L3

: 16 ядер, 24 потока, 3,2-5,2 ГГц, 14 МБ L2, 30 МБ L3 Intel Core i7 12700K : 12 ядер, 20 потоков, 3,6-5 ГГц, 12 МБ L2, 25 МБ L3

: 12 ядер, 20 потоков, 3,6-5 ГГц, 12 МБ L2, 25 МБ L3 Intel Core i5 12600K : 10 ядер, 16 потоков, 3,7-4,9 ГГц, 9,5 МБ L2, 20 МБ L3

В K-версиях стоит графика UHD 770. Предусмотрена поддержка интерфейса PCIe 5.0 и ОЗУ DDR5.

Прирост производительности колоссальный. Судите сами (на примере топового процессора Core i9 12900K в сравнении с флагманом прошлого поколения):

В играх от 25 до 30%.

При редактировании фото выросла на 36%.

При редактировании видео 32%.

При 3D моделировании 37%.

При многокадровом рендеринге 100%.

Что еще?

Новый сокет LGA 1700;

Термоинтерфейс стал тоньше, а крышка-теплообменник, напротив, толще;

Вместо TDP используется обозначение PBP (базовая мощность процессора).

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)