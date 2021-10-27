Представлены процессоры Alder Lake от Intel — дождались
Дождались!
Наконец-то Intel официально анонсировала процессоры поколения Alder Lake, назвала цены и раскрыла дату их поступления в продажу. Ждать долго не придется, купить их можно будет с 4 ноября.
Всего 6 моделей. Три K (со встроенным GPU) и три KF (без графики).
В будущем серия Alder Lake обязательно пополнится и другими чипами (производитель планирует выпустить порядка 60 разных моделей), но пока их шесть.
Цены на процессоры Alder Lake
- Флагман Intel Core i9 12900K: $590 (KF — $565)
- Процессор среднего уровня Intel Core i7 12700K: $410 (KF — $385)
- Бюджетный Intel Core i5 12600K: $290 (KF — $265)
Характеристики
- Intel Core i9 12900K: 16 ядер, 24 потока, 3,2-5,2 ГГц, 14 МБ L2, 30 МБ L3
- Intel Core i7 12700K: 12 ядер, 20 потоков, 3,6-5 ГГц, 12 МБ L2, 25 МБ L3
- Intel Core i5 12600K: 10 ядер, 16 потоков, 3,7-4,9 ГГц, 9,5 МБ L2, 20 МБ L3
В K-версиях стоит графика UHD 770. Предусмотрена поддержка интерфейса PCIe 5.0 и ОЗУ DDR5.
Прирост производительности колоссальный. Судите сами (на примере топового процессора Core i9 12900K в сравнении с флагманом прошлого поколения):
- В играх от 25 до 30%.
- При редактировании фото выросла на 36%.
- При редактировании видео 32%.
- При 3D моделировании 37%.
- При многокадровом рендеринге 100%.
Что еще?
- Новый сокет LGA 1700;
- Термоинтерфейс стал тоньше, а крышка-теплообменник, напротив, толще;
- Вместо TDP используется обозначение PBP (базовая мощность процессора).
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