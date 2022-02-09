Представлены Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra — продажи в России стартуют 11 марта

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Компания Samsung наконец-то официально анонсировала флагманскую линейку смартфонов Galaxy S22. Речь о базовой модели Galaxy S22 с 6,1-дюймовым дисплеем, увеличенной версии Galaxy S22+ с 6,6-дюймовым экраном и топовом варианте Galaxy S22 Ultra с 6,8-дюймовой панелью. Предзаказы уже открыты. Купить смартфоны в РФ в рознице можно будет 11 марта.

Какие они?

Samsung Galaxy S22

Это компактный флагман. Он меньше и значительно легче, чем тот же iPhone 13 Pro.

Выглядит стильно и неброско.

SoC: Exynos 2200

Дисплей: 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128, 256 ГБ

Тыльная камера: главный датчик на 50 Мп + ширик на 12 Мп и телевик на 10 Мп (3х зум)

Селфи-камера: 10 Мп

Аккумулятор: 3700 мА*ч + быстрая зарядка на 25 Вт + беспроводная зарядка на 15 Вт

Габариты: 14,6 на 7,06 на 0,76 см

Вес: 168 г

ОС: Android 12 + One UI 4

Samsung Galaxy S22+

А это уже увеличенный вариант.

Разница только в габаритах, размерах дисплея и батареях.

SoC: Exynos 2200

Дисплей: 6,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128, 256 ГБ

Тыльная камера: главный датчик на 50 Мп + ширик на 12 Мп и телевик на 10 Мп (3х зум)

Селфи-камера: 10 Мп

Аккумулятор: 4500 мА*ч + быстрая зарядка на 45 Вт + беспроводная зарядка на 15 Вт

Габариты: 15,74 на 7,58 на 0,76 см

Вес: 196 г

ОС: Android 12 + One UI 4

Samsung Galaxy S22 Ultra

А вот флагман совсем-совсем другой. Это, скорее, продолжение линейки Note. Со стилусом (комплектным) и нишей для него в корпусе.

Красивый получился, не отнимешь!

SoC: Exynos 2200

Дисплей: 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD+

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ

Тыльная камера: главный датчик на 108 Мп + ширик на 12 Мп + телевик на 10 Мп (3х зум) + телевик на 10 Мп (10х зум)

Селфи-камера: 40 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 45 Вт + беспроводная зарядка на 15 Вт

Габариты: 16,33 на 7,79 на 0,89 см.

Вес: 229 г

ОС: Android 12 + One UI

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