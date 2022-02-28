Новости

Представлены смартфоны флагманской серии HONOR Magic 4

28 Фев, 2022

Представлены смартфоны флагманской серии HONOR Magic 4

Дождались!

Компания HONOR, как и обещала, официально представила серию HONOR Magic 4. Это флагманские смартфоны с изумительными камерами и топовой начинкой.

Подробнее о них читаем у нас же:

Напомним характеристики.

Параметры HONOR Magic 4

  • Однокристальная система: Dimensity 9000
  • Экран: 6,55 дюйма, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей, 120 Гц
  • Оперативная память:  12 ГБ
  • Флеш-память: 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4800 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 66 Вт + 50 Вт (без провода)
  • Основная камера: 50+50+8 Мп, возможность снимать 10-битные фото в формате Magic-Log  (почти профессиональное качество, как на топовых фотоаппаратах)
  • Селфи-камера: 12 Мп
  • Операционная система: Android 12 + фирменный интерфейс Magic UI 6.0
  • Защита от воды и пыли: IP68

Параметры HONOR Magic 4 Pro

  • Чип: Snapdragon 8 Gen 1
  • Панель: 6,67 дюйма, AMOLED, 2772 x 1344 пикселей, 120 Гц
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Накопитель: 256 или 512 ГБ
  • Батарея: 4600 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 100 Вт + 50 Вт
  • Задняя камера: 50+50+64
  • Фронтальная камера: 12 Мп + ToF
  • Операционная система: Android 12 + Magic UI 6.0
  • Защита от воды и пыл: IP68
  • Вес: 204 г
  • Технология GPU Turbo X для повышения числа кадров в играх

Параметры HONOR Magic4 Pro Plus

  • Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1
  • Панель: 6,78 дюйма, AMOLED, 3200 x 1440 пикселей, 120 Гц
  • Объем ОЗУ: 12 или 16 ГБ ГБ
  • Емкость накопителя: 256, 512 ГБ или 1 ТБ
  • Емкость аккумулятора: 4600 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 100 Вт, беспроводная на 50 Вт
  • Камера сзади: 50+50+50 Мп и ToF, возможность снимать 10-битные фото в формате Magic-Log  (почти профессиональное качество, как на топовых фотоаппаратах)
  • Камера для селфи cнимков: 12 Мп + ToF
  • OS: Android 12 + фирменная оболочка Magic UI 6.0
  • Защита IP68, NFC 2.0
  • Вес: 0,218 кг
  • Технология GPU Turbo X для повышения числа кадров в играх

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий