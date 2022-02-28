Представлены смартфоны флагманской серии HONOR Magic 4

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Компания HONOR, как и обещала, официально представила серию HONOR Magic 4. Это флагманские смартфоны с изумительными камерами и топовой начинкой.

Подробнее о них читаем у нас же:

Напомним характеристики.

Параметры HONOR Magic 4

Однокристальная система: Dimensity 9000

Экран: 6,55 дюйма, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей, 120 Гц

Оперативная память: 12 ГБ

Флеш-память: 256 ГБ

Аккумулятор: 4800 мА*ч

Скоростная зарядка: 66 Вт + 50 Вт (без провода)

Основная камера: 50+50+8 Мп, возможность снимать 10-битные фото в формате Magic-Log (почти профессиональное качество, как на топовых фотоаппаратах)

Селфи-камера: 12 Мп

Операционная система: Android 12 + фирменный интерфейс Magic UI 6.0

Защита от воды и пыли: IP68

Параметры HONOR Magic 4 Pro

Чип: Snapdragon 8 Gen 1

Панель: 6,67 дюйма, AMOLED, 2772 x 1344 пикселей, 120 Гц

ОЗУ: 12 ГБ

Накопитель: 256 или 512 ГБ

Батарея: 4600 мА*ч

Скоростная зарядка: 100 Вт + 50 Вт

Задняя камера: 50+50+64

Фронтальная камера: 12 Мп + ToF

Операционная система: Android 12 + Magic UI 6.0

Защита от воды и пыл: IP68

Вес: 204 г

Технология GPU Turbo X для повышения числа кадров в играх

Параметры HONOR Magic4 Pro Plus

Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1

Панель: 6,78 дюйма, AMOLED, 3200 x 1440 пикселей, 120 Гц

Объем ОЗУ: 12 или 16 ГБ ГБ

Емкость накопителя: 256, 512 ГБ или 1 ТБ

Емкость аккумулятора: 4600 мА*ч

Скоростная зарядка: 100 Вт, беспроводная на 50 Вт

Камера сзади: 50+50+50 Мп и ToF, возможность снимать 10-битные фото в формате Magic-Log (почти профессиональное качество, как на топовых фотоаппаратах)

Камера для селфи cнимков: 12 Мп + ToF

OS: Android 12 + фирменная оболочка Magic UI 6.0

Защита IP68, NFC 2.0

Вес: 0,218 кг

Технология GPU Turbo X для повышения числа кадров в играх



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