Представлены смартфоны флагманской серии HONOR Magic 4
Дождались!
Компания HONOR, как и обещала, официально представила серию HONOR Magic 4. Это флагманские смартфоны с изумительными камерами и топовой начинкой.
Подробнее о них читаем у нас же:
- HONOR Magic 4: дата выхода, цена, характеристики
- HONOR Magic 4 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- HONOR Magic 4 Pro Plus: дата выхода, цена, характеристики
Напомним характеристики.
Параметры HONOR Magic 4
- Однокристальная система: Dimensity 9000
- Экран: 6,55 дюйма, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей, 120 Гц
- Оперативная память: 12 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- Аккумулятор: 4800 мА*ч
- Скоростная зарядка: 66 Вт + 50 Вт (без провода)
- Основная камера: 50+50+8 Мп, возможность снимать 10-битные фото в формате Magic-Log (почти профессиональное качество, как на топовых фотоаппаратах)
- Селфи-камера: 12 Мп
- Операционная система: Android 12 + фирменный интерфейс Magic UI 6.0
- Защита от воды и пыли: IP68
Параметры HONOR Magic 4 Pro
- Чип: Snapdragon 8 Gen 1
- Панель: 6,67 дюйма, AMOLED, 2772 x 1344 пикселей, 120 Гц
- ОЗУ: 12 ГБ
- Накопитель: 256 или 512 ГБ
- Батарея: 4600 мА*ч
- Скоростная зарядка: 100 Вт + 50 Вт
- Задняя камера: 50+50+64
- Фронтальная камера: 12 Мп + ToF
- Операционная система: Android 12 + Magic UI 6.0
- Защита от воды и пыл: IP68
- Вес: 204 г
- Технология GPU Turbo X для повышения числа кадров в играх
Параметры HONOR Magic4 Pro Plus
- Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1
- Панель: 6,78 дюйма, AMOLED, 3200 x 1440 пикселей, 120 Гц
- Объем ОЗУ: 12 или 16 ГБ ГБ
- Емкость накопителя: 256, 512 ГБ или 1 ТБ
- Емкость аккумулятора: 4600 мА*ч
- Скоростная зарядка: 100 Вт, беспроводная на 50 Вт
- Камера сзади: 50+50+50 Мп и ToF, возможность снимать 10-битные фото в формате Magic-Log (почти профессиональное качество, как на топовых фотоаппаратах)
- Камера для селфи cнимков: 12 Мп + ToF
- OS: Android 12 + фирменная оболочка Magic UI 6.0
- Защита IP68, NFC 2.0
- Вес: 0,218 кг
- Технология GPU Turbo X для повышения числа кадров в играх
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