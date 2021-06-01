Представлены видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti — стоят 57 990 и 116 990 рублей
В ритейле наверняка будет дороже.
Сегодня утром компания Nvidia представила свои новые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Также сразу стали известны официальные цены в России. За младший ускоритель у нас попросят 57 990 рублей, а за старший уже 116 990 рублей. В США цены ниже, всего 599 и 1199 долларов. Но надо понимать, что в ритейле графически адаптеры окажутся еще дороже. Бум криптомайнинга продолжается, дефицит, увы, не отменяется.
И никакая защита от криптошахтеров на аппаратном уровне тут не поможет. Ведь хэшрейт снижен только при добыче Эфира.
Остальные криптовалюты можно добывать без ограничений.
В любом случае, вот характеристики:
- GeForce RTX 3080 Ti: 12 ГБ видеопамяти формата GDDR6X, 10 240 потоковых процессоров, 384-битная шина памяти.
- GeForce RTX 3070 Ti: 8 ГБ памяти того же типа, что и у старшей версии, 6144 ядер CUDA и 256-битная шина памяти.
В играх RTX 3080 Ti показывает результаты примерно на уровне флагманской RTX 3090.
Да, цены на нереференсные версии от партнеров Nvidia ожидаются (и будут!) более высокими.
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