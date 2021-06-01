Представлены видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti — стоят 57 990 и 116 990 рублей

В ритейле наверняка будет дороже.

Сегодня утром компания Nvidia представила свои новые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Также сразу стали известны официальные цены в России. За младший ускоритель у нас попросят 57 990 рублей, а за старший уже 116 990 рублей. В США цены ниже, всего 599 и 1199 долларов. Но надо понимать, что в ритейле графически адаптеры окажутся еще дороже. Бум криптомайнинга продолжается, дефицит, увы, не отменяется.

И никакая защита от криптошахтеров на аппаратном уровне тут не поможет. Ведь хэшрейт снижен только при добыче Эфира.

Остальные криптовалюты можно добывать без ограничений.

В любом случае, вот характеристики:

GeForce RTX 3080 Ti : 12 ГБ видеопамяти формата GDDR6X, 10 240 потоковых процессоров, 384-битная шина памяти.

: 12 ГБ видеопамяти формата GDDR6X, 10 240 потоковых процессоров, 384-битная шина памяти. GeForce RTX 3070 Ti : 8 ГБ памяти того же типа, что и у старшей версии, 6144 ядер CUDA и 256-битная шина памяти.

В играх RTX 3080 Ti показывает результаты примерно на уровне флагманской RTX 3090.

Да, цены на нереференсные версии от партнеров Nvidia ожидаются (и будут!) более высокими.

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