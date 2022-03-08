Представлены зеленые iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Чем-то еще они отличаются?
В рамках сегодняшней весенней презентации компания Apple анонсирована Айфон 13 в новых цветах. Айфон 13 и Айфон 13 мини получили яркую темно-зеленую расцветку Green, а Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс — прохладно-зеленую Alpine Green.
Кроме цвета, никаких отличий. Это все те же Айфон 13, о которых вы давно все знаете. Не лишним, впрочем, будет напомнить:
- iPhone 13 — дата выхода, обзор, цена и характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
Цены тоже не изменятся. Но привезут ли такие айфон к нам, в Россию? Чего не знаем, того не знаем. Пока информации нет.
Зато можно насладиться изображениями…
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