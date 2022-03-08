Представлены зеленые iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Чем-то еще они отличаются?

В рамках сегодняшней весенней презентации компания Apple анонсирована Айфон 13 в новых цветах. Айфон 13 и Айфон 13 мини получили яркую темно-зеленую расцветку Green, а Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс — прохладно-зеленую Alpine Green.

Кроме цвета, никаких отличий. Это все те же Айфон 13, о которых вы давно все знаете. Не лишним, впрочем, будет напомнить:

Цены тоже не изменятся. Но привезут ли такие айфон к нам, в Россию? Чего не знаем, того не знаем. Пока информации нет.

Зато можно насладиться изображениями…

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