“Предупрежден – значит вооружен” – как новая функция iOS 14 поможет избежать слежки

Теперь пользователи могут не беспокоиться о своей конфиденциальности.

Одной из функций нового программного обеспечения iOS 14, которую компания Apple выпустила на прошлой неделе, стал индикатор прослушивания. Это необходимо для того, чтобы предупредить пользователя о возможной слежке.

Маленькая оранжевая точка в правом верхнем углу дисплея появляется чуть выше сигнальных полос, если микрофон или камера устройства включена. Данное обновление не будет касаться видеозвонков в Zoom, Facebook, Messenger, однако станет сигналом о том, что сторонние приложения «шпионят» за устройством. Также пользователь может зайти в центр управления своего iPhone, чтобы узнать, когда приложение использовало камеру и микрофон, а также в доступе к этим функциям.

По словам компании Apple, конфиденциальность является важной частью их политики. «Вот почему с iOS 14 мы даем вам больше контроля над данными, которыми вы делитесь, и больше прозрачности в том, как они используются» – заявляет Apple на своем сайте.

Также, еще одним нововведением стало то, что теперь пользователи могут сообщать приложению только свое приблизительное местоположение. Для того, чтобы включить эту функцию, пользователям iOS 14 необходимо перейти в «Настройки», «Службы конфиденциальности и определения местоположения», а затем выбрать приложение из списка.

Нововведения также коснулись и iPad. Если стороннее приложение использует микрофон, точка становится оранжевой, а если используется камера, то зеленой.

Программное обеспечение iOS 14 официально вышла 16 сентября 2020 года. Это обновление стало масштабным, представив новый дизайн домашнего экрана, переработанный дизайн Siri, а также множество других функций.

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