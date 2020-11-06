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Открылись предварительные заказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

6 Ноя, 2020

Открылись предварительные заказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Предзаказ 12 mini и 12 pro max с 6 ноября c 16:00 по Москве, в открытой продаже с 13 ноября.

В России уже можно сделать предварительный заказ самого компактного Айфона 12-й серии – mini и самого большого в линейке – 12 Pro Max. Если вы для себя уже решили что брать, то имеет смысл поторопиться и оформить заказ заранее. По опыту начала продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro видно, что первые партии новых Айфонов совсем небольшие и в продаже их сейчас практически нет. Особенно это касается наиболее популярных цветов, которыми стал синий у iPhone 12 и тихоокеанский серый и графитовый у iPhone 12 Pro. Скорее всего точно такая же ситуация будет и с новыми 12 mini и  12 pro max.

Айфон 12 Про Макс

Где предзаказать iPhone 12 mini и 12 Pro Max

  1. На официальном сайте Apple – предзаказ на iPhone 12 mini, предзаказ на iPhone 12 Pro Max.
  2. В интернет-магазинах операторов связи МТС, Билайн, Мегафон.
  3. В интернет-магазинах сетевых ритейлеров СвязнойМВидео, Эльдорадо.

Цены на iPhone 12 mini в России

  • iPhone 12 Mini 64 ГБ — 69 990 рублей ;
  • iPhone 12 Mini 128 ГБ — 74 990 рублей;
  • iPhone 12 Mini 256 ГБ  — 84 990 рублей.

Цены на iPhone 12 Pro Max в России

  • iPhone 12 Pro Max 128 ГБ — 109 990 рублей ;
  • iPhone 12 Pro Max 256 ГБ — 119 990 рублей;
  • iPhone 12 Pro Max 512 ГБ  — 139 990 рублей.

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