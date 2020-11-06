Открылись предварительные заказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
Предзаказ 12 mini и 12 pro max с 6 ноября c 16:00 по Москве, в открытой продаже с 13 ноября.
В России уже можно сделать предварительный заказ самого компактного Айфона 12-й серии – mini и самого большого в линейке – 12 Pro Max. Если вы для себя уже решили что брать, то имеет смысл поторопиться и оформить заказ заранее. По опыту начала продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro видно, что первые партии новых Айфонов совсем небольшие и в продаже их сейчас практически нет. Особенно это касается наиболее популярных цветов, которыми стал синий у iPhone 12 и тихоокеанский серый и графитовый у iPhone 12 Pro. Скорее всего точно такая же ситуация будет и с новыми 12 mini и 12 pro max.
Где предзаказать iPhone 12 mini и 12 Pro Max
- На официальном сайте Apple – предзаказ на iPhone 12 mini, предзаказ на iPhone 12 Pro Max.
- В интернет-магазинах операторов связи МТС, Билайн, Мегафон.
- В интернет-магазинах сетевых ритейлеров Связной, МВидео, Эльдорадо.
Цены на iPhone 12 mini в России
- iPhone 12 Mini 64 ГБ — 69 990 рублей ;
- iPhone 12 Mini 128 ГБ — 74 990 рублей;
- iPhone 12 Mini 256 ГБ — 84 990 рублей.
Цены на iPhone 12 Pro Max в России
- iPhone 12 Pro Max 128 ГБ — 109 990 рублей ;
- iPhone 12 Pro Max 256 ГБ — 119 990 рублей;
- iPhone 12 Pro Max 512 ГБ — 139 990 рублей.
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