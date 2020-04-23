Предзаказ iPhone SE (2020) открылся в России. Цены и где купить

Можно заказывать!

Apple запустила возможность предварительного заказа iPhone SE 2-го поколения в России. Смартфон стал доступен для предварительной покупки в официальном интернет-магазине компании.

Цена iPhone SE 2-го поколения

iPhone SE (2020) 64 ГБ — 39 990 рублей

iPhone SE (2020) 128 ГБ — 44 990 рублей

iPhone SE (2020) 256 ГБ — 53 990 рублей

На момент открытия предзаказов iPhone SE 2-го поколения в России Apple обещает доставить смартфон в кратчайшие сроки — в течение трех дней после старта продаж. Авторизованные ритейлеры Apple в России пока не запустили предзаказ iPhone SE 2-го поколения. Во всех крупных сетях электроники новый смартфон Apple размещен с пометкой «Скоро в продаже».

Официальный старт продаж iPhone SE 2-го поколения состоится завтра, 24 апреля.

iPhone SE 2-го поколения оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем, процессором A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, одинарной 12-мегапиксельной камерой, сканером отпечатков пальцев Touch ID, поддержкой быстрой и беспроводной зарядки и аккумулятором емкостью 1821 мАч.

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