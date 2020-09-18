Предзаказы Sony PlayStation 5 обернулись кошмаром для геймеров

Такого ажиотажа никто не ожидал.

В среду 16 сентября Sony объявила цены и даты выпуска своей новой Playstation 5. На следующий день многие розничные магазины сразу же открыли предзаказ на консоль, однако это событие вызвало больший ажиотаж, чем планировалось.

Мировое геймерское сообщество пожаловалось на огромное количество технических ошибок, из-за которых невозможно было сделать предзаказ. На таких крупных площадках как Amazon, Best Buy, GameStop и Walmart консоли распродали за считанные минуты вместе с Nivida RTX 3080 – новой видеокартой, которая так же поступила в продажу.

Многие пользователи предположили, что это произошло из-за ботов. Обычно перекупщики подключают их, чтобы приобрести наибольшее количество товаров. Сами создатели призывают дождаться официального старта продаж 12 ноября 2020 года.

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