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Предзаказы Sony PlayStation 5 обернулись кошмаром для геймеров

18 Сен, 2020

Предзаказы Sony PlayStation 5 обернулись кошмаром для геймеров

Такого ажиотажа никто не ожидал.

В среду 16 сентября Sony объявила цены и даты выпуска своей новой Playstation 5. На следующий день многие розничные магазины сразу же открыли предзаказ на консоль, однако это событие вызвало больший ажиотаж, чем планировалось.

 

Playstation 5

Мировое геймерское сообщество пожаловалось на огромное количество технических ошибок, из-за которых невозможно было сделать предзаказ. На таких крупных площадках как Amazon, Best Buy, GameStop и Walmart консоли распродали за считанные минуты вместе с Nivida RTX 3080 – новой видеокартой, которая так же поступила в продажу.

Многие пользователи предположили, что это произошло из-за ботов. Обычно перекупщики подключают их, чтобы приобрести наибольшее количество товаров. Сами создатели призывают дождаться официального старта продаж 12 ноября 2020 года.

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