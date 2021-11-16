«Премьер сервис» и «Ремонт на ваших глазах» от HONOR для владельцев HONOR 50 и не только

Ждем.

Совсем скоро HONOR запустит для владельцев смартфонов линейки HONOR 50 и других своих устройств несколько новых сервисных акций. Какие? Рассказываем.



Итак:

« Премьер сервис »: подключив данную услугу, обладатели HONOR 50 смогут мгновенно связываться со специалистами по специальной горячей линии. Также для подписчиков предусмотрено VIP-обслуживание в фирменных сервисных центрах. Наконец, те, кто приобрели HONOR 50 до конца этого года, получат бесплатную услугу «Защита экрана на 3 месяца» (можно поменять экран бесплатно в течение 3 месяцев в случае его механического повреждения). Условие: купить смартфон требуется в одном из фирменных магазинов HONOR (не важно, физическом или онлайн).

»: подключив данную услугу, обладатели HONOR 50 смогут мгновенно связываться со специалистами по специальной горячей линии. Также для подписчиков предусмотрено VIP-обслуживание в фирменных сервисных центрах. Наконец, те, кто приобрели HONOR 50 до конца этого года, получат бесплатную услугу «Защита экрана на 3 месяца» (можно поменять экран бесплатно в течение 3 месяцев в случае его механического повреждения). Условие: купить смартфон требуется в одном из фирменных магазинов HONOR (не важно, физическом или онлайн). « Ремонт на ваших глазах »: Пользователи смогут увидеть процесс ремонта своих устройств на видео. Такая услуга, к слову, есть во многих автомастерских. А вот среди производителей гаджетов это нераспространенно.

»: Пользователи смогут увидеть процесс ремонта своих устройств на видео. Такая услуга, к слову, есть во многих автомастерских. А вот среди производителей гаджетов это нераспространенно. « Быстрый ремонт или подарок »: Вы оговариваете срок и получаете устройство не позднее обозначенного времени. Например, есть услуга ремонта за 2 часа. Если мастер не уложился, клиенту положен подарок.

»: Вы оговариваете срок и получаете устройство не позднее обозначенного времени. Например, есть услуга ремонта за 2 часа. Если мастер не уложился, клиенту положен подарок. « Сервисная неделя »: Каждую 3-ю неделю месяца в фирменных центрах HONOR будет проходить акция ремонта со скидкой. Платить нужно только за деталь, работы проведут бесплатно. А еще в подарок наклеят защитную пленку на заднюю панель.

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