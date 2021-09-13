Премьера смартфонов серии Xiaomi 11T — 15 сентября на Блохе
Скоро!
14 сентября мы посвятим iPhone 13, а уже 15 сентября компания Xiaomi представит не менее интересные смартфоны. Речь идет о линейке Xiaomi 11T. Презентация состоится в режиме онлайн. И, что приятно, впервые для России предусмотрена полноценная русскоязычная озвучка!
Старт мероприятия намечен на 15:00 по Москве. Где смотрим? А у нас, прямо тут, на Блохе! Возвращайтесь.
Озвучено Кураж-Бамбей! Да, теми самыми ребятами, голосами которых говорят герои любимых фильмов и сериалов.
Лейтмотив презентации — «Киномагия»! Смартфоны 11T призваны стать мощными инструментами для создания эмоционального контента!
Будут и другие новинки.
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