Премиальные беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick — лучший подарок для девушки

Для кого и за сколько?

Главное в HUAWEI FreeBuds Lipstick — дизайн. Выглядит новинка очень свежо и крайне необычно. Дело в том, что выполнен кейс для беспроводных наушников в виде тюбика с губной помадой. Целевая аудитория понятна — исключительно девушки. И стоят они дорого — 250 евро.

Стоит того? Если вашей второй половинке нравится, то конечно! Технически же это точная копия HUAWEI FreeBuds 4. Достойная модель: с шумодавом, автономностью в 24 часа, поддержкой Bluetooth 5.2, защитой от влаги IPX4 и 14,3-мм драйверами. Но в обычном, своего рода мужском варианте, цена ниже, всего 130 евро.

Выходит, что переплатить за красоту придется более сотни! За что? За дизайн, за подарочный кейс, за стильный красный цвет. В общем, речь о том, когда выбирают сердцем, а не умом. Ну и тираж ограниченный, будут такие TWS-наушники далеко не у каждой.

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