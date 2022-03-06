Премиум от Spotify в России больше недоступен

Ни для продления ни для новых пользователей.

Spotify известил на своем сайте о том, что Премиум-подписка в РФ больше не будет доступна и при следующей попытке списания средств пользователи будут переводиться на бесплатный тариф. Spotify в качестве причины отмены премиальной подписки ссылается на ограничения платежных провайдеров. Наверное, подразумевая Visa и Mastercard.

Бесплатный тариф в Spotify по прежнему будет работать в России.

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