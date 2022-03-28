Премию «Оскар» за лучший фильм 2021 года получил «CODA: Ребенок глухих родителей» от Apple

Это эксклюзив Apple TV+.

«Оскар» вновь вручали вчера ночью. Гвоздем программы, впрочем, стал не фильм, а удар по лицу — Уилл Смит побил ведущего Криса Прата за неуместную шутку о его жене. Но вернемся к фильмам. Главный приз забрала фирменная картина Apple «CОDA: Ребенок глухих родителей». Этот фильм можно увидеть только в Apple TV+. Таким образом, купертиновцы получили уникальную награду: Apple стала первой компанией с главным «Оскаром», полученным за картину стриминговой платформы.

Также картине достались статуэтки за актера второго плана и за лучший сценарий.

Какие еще награды достойны упоминания?

«Дюна» Дэни Вильнева забрала сразу шесть «Оскаров»: за монтаж, музыку, спецэффекты, операторский труд и звучание.

«Оскары» достались Уиллу Смиту, Кеннету Бране, Джесике Честейн и певице Билли Айлиш.

Первый зрительский «Оскары» ушел «Армии мертвецов».

Что посмотреть?

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