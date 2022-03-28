Премию «Оскар» за лучший фильм 2021 года получил «CODA: Ребенок глухих родителей» от Apple
Это эксклюзив Apple TV+.
«Оскар» вновь вручали вчера ночью. Гвоздем программы, впрочем, стал не фильм, а удар по лицу — Уилл Смит побил ведущего Криса Прата за неуместную шутку о его жене. Но вернемся к фильмам. Главный приз забрала фирменная картина Apple «CОDA: Ребенок глухих родителей». Этот фильм можно увидеть только в Apple TV+. Таким образом, купертиновцы получили уникальную награду: Apple стала первой компанией с главным «Оскаром», полученным за картину стриминговой платформы.
Также картине достались статуэтки за актера второго плана и за лучший сценарий.
Какие еще награды достойны упоминания?
- «Дюна» Дэни Вильнева забрала сразу шесть «Оскаров»: за монтаж, музыку, спецэффекты, операторский труд и звучание.
- «Оскары» достались Уиллу Смиту, Кеннету Бране, Джесике Честейн и певице Билли Айлиш.
- Первый зрительский «Оскары» ушел «Армии мертвецов».
Что посмотреть?
- 6 достойных патриотических фильмов, которые стоит увидеть
- Фильм «Возвращение», который полностью снят на iPhone 13 Pro
- Топ-10 лучших фильмов 2021 года: драмы, комедии, фэнтези, фантастика
Поделиться ссылкой
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, (Ваш голос будет первым!)