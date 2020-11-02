Презентация Apple 10 ноября — нам покажут новые Mac

С фирменным процессорами ARM внутри.

Всё, решено! 10 ноября пройдет новая большая презентация Apple, третья по счету за осень текущего года. Мероприятие проведут в онлайн-формате под слоганом «Ещё кое-что». Старт в 21:00 по московскому времени.

Приглашения уже разосланы.

К сожалению, что именно нам покажут купертиновцы не сообщают. Но, по данным многочисленных аналитиков, мы увидим новые компьютеры Mac с фирменным ARM-процессорами от самой Apple.

Напомним, что о переходе на свои процессоры Тим Кук (Tim Cook) заявил еще в ходе WWDC 2020. Тогда же он пообещал высочайший уровень производительности и энергоэффективности, лучше, чем у Маков с чипами от Intel внутри. Кроме того, девелоперам станет проще оптимизировать ПО под такие компьютеры.

Ранее инсайдеры заявляли, что до конца 2020 года Apple покажет 13-дюймовый MacBook Pro с чипом от Apple, либо обычный 12-дюймовый MacBook.

Но сетевой аналитик под ником l0vetodream уверен, что в ходе презентации Apple представит сразу два 13-дюймовых MacBook (вероятно, Air и Pro).

13 inch X 2 — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 2, 2020

Где смотреть презентацию Apple 10 ноября?

Посмотреть презентацию вы можете на официальном сайте Apple. Тут она будет сопровождаться русскими субтитрами. Также можно посмотреть ее на YouTube, но без субтитров.

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