Презентация HONOR Magic4 на MWC 2022 — ссылка на трансляцию

Смотрим.

HONOR представит флагманскую серию смартфонов HONOR Magic 4 уже 28 февраля. Завтра мы сможем посмотреть на топовые камерофоны с мощной начинкой в прямом эфире в 15:00 МСК.

Где смотреть? А вот прямо здесь, на Блохе:

Точно известно, что HONOR покажет Magic 4. Но, вероятно, будет и Magic 4 Pro, а также Magic 4 Pro Plus. Почитать подробно обо всех можно по ссылкам ниже:

Устройства продемонстрируют на выставке MWC 2022 в Барселоне.

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