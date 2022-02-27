Презентация HONOR Magic4 на MWC 2022 — ссылка на трансляцию
Смотрим.
HONOR представит флагманскую серию смартфонов HONOR Magic 4 уже 28 февраля. Завтра мы сможем посмотреть на топовые камерофоны с мощной начинкой в прямом эфире в 15:00 МСК.
Где смотреть? А вот прямо здесь, на Блохе:
Точно известно, что HONOR покажет Magic 4. Но, вероятно, будет и Magic 4 Pro, а также Magic 4 Pro Plus. Почитать подробно обо всех можно по ссылкам ниже:
- HONOR Magic 4: дата выхода, цена, характеристики
- HONOR Magic 4 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- HONOR Magic 4 Pro Plus: дата выхода, цена, характеристики
Устройства продемонстрируют на выставке MWC 2022 в Барселоне.
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