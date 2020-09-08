Презентация iPhone 12 состоится 15 сентября в 20:00 по Москве

Будут представлены новые Айфоны, узнаем дату выхода iOS 14 и многое другое.

Новый Айфон 12, а также другие устройства могут быть представлены компанией Apple 15 сентября в 20:00 по Московскому времени. Мероприятие будет полностью проходить онлайн и посмотреть его можно на этой официальной странице сайта Apple.

Что будет на презентации Apple 15 сентября

На 100% Apple озвучит дату официального релиза прошивки iOS 14 для iPhone, а также дату выхода прошивок iPadOS 14 для iPad, watchOS 7 для умных часов Apple Watch, tvOS 14 для Apple TV и большое обновление операционной системы macOS 11 Big Sur.

На осенней презентации 2020 возможно будут также представлены новые устройства – новый модельный ряд iPhone 12, новые умные часы Apple Watch Series 6, новый практически безрамочный планшет iPad Air 4, ноутбук MacBook с диагональю 12 дюймов на базе ARM-процессора, Bluetooth-метка AirTag, новые наушники AirPods Studio.

Согласно публикации Bloomberg, есть вероятность, что новые Айфоны 12 будут представлены не на сентябрьской презентации, а позже в октябре. А 15 сентября из новых устройств будут представлены умные часы Apple Watch Series 6 и планшет iPad Air 4.

Где смотреть

Можно посмотреть на официальном канале Apple на YouTube или на официальном сайте Apple на этой странице.

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