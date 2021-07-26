Презентация iPhone 13 пройдет в режим онлайн

Увы.

В этом году, как и в прошлом, презентация смартфонов от Apple пройдет в режиме онлайн. Живого мероприятия ждать не стоит, заявляет аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Причина всем нам хорошо известна — надоевшая всем пандемия коронавируса.

Будем надеяться, что в 2022 году мы о ней наконец-то забудем…

В Калифорнии, где базируется офис Apple, число заболевших продолжает расти, сотрудники Apple также в офисах почти не работают. Попадут они в свои кабинеты не раньше октября. Поэтому купертиновцы рисковать не хотят, зрителей на презентацию звать не станут.

Смартфоны серии iPhone 13 представят в сентябре. Вероятно, 13 числа.

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