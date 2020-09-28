Презентация Motorola: Razr 5G, холодильник и телевизор

Motorola тоже вступает в число производителей со своей экосистемой.

Сегодня индийское подразделение знаменитого американского производителя тизерит свои новинки. Если презентацию обновлённого Motorola Razr 5G за пределами Америки мы ждали, то анонс элементов новой экосистемы от Moto не ждал никто.

И речь не идёт про очередные умные часы и колонки с голосовым помощником, нам показали силуэты бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, кондиционеры телевизоры скоро будут иметь на своём корпусе стилизованную букву M.

И эта новость лично у меня вызывает много вопросов. Нам известно, что бренд давно принадлежит компании родом из Китая – Lenovo. И что разработки новых не топовых телефонов от Motorola ведутся именно в Азии, а их уровень оснащения и производительности будто специально занижают относительно других крупных игроков. Не хотелось бы такой участи для линейки бытовой техники, а предпосылки к тому есть. Ведь падающие продажи, непродуманный модельный ряд и средние характеристики толкают топменеджеров искать новые пути для торговли товарным знаком, но такие шаги требуют больших финансовых вливаний, а этих сумм скорее всего не найти внутри компании. Инвестиции Lenovo пока не принесли должного эффекта, так что дорогостоящие разработки не стоят на повестке дня, считаю, что образцы бытовой техники будут закуплены в Китае, так что качество этих изделий может быть на разном уровне. Надеюсь, что расширение присутствия бренда скажется на Motorola положительным образом, Xiaomi ведь умудряется выпускать сотни товаров отличного качества и не только в категории «Телефоны».

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