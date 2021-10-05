Презентация Xiaomi 11T в России — приглашает Xiaomi

Ждем 19 октября.

Совсем скоро, в 19 октября в 19:00 по МСК поклонники техники Xiaomi смогут отправиться в необычное кинематографическое путешествие по России вместе с героями сюжета. Таким необычным образом пройдет презентация смартфонов линейки Xiaomi 11T.

Ехать никуда, конечно, не нужно. Все пройдет в режиме онлайн в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, на YouTube, сайте Mi.Com, в приложении Mi TV и сообществе Mi Community.

После анонса новинки предложат обсудить всем желающим в рамках соответствующего стрима. Также ожидаются конкурсы с ценными призами.

О Xiaomi 11T мы уже писали. Смартфоны могут похвастаться выдающимися возможностями по части съемки видео. Такова новая концепция Киномагии.

Ранее посетители нашего сайта уже наверняка оценили глобальную презентацию смартфонов, прошедшую 15 сентября и озвученную Кураж-Бамбей.

19 октября, кроме серии Xiaomi 11T, будут показаны нескольких новых экосистемных устройств.

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