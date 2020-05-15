Прибыль главного сборщика iPhone рухнула на 90%

Самое большое падение за 20 лет.

Компания Foxconn, главный сборщик iPhone, опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2020 года. Согласно обнародованным данным, чистая прибыль компании снизилась на 90%, достигнув минимального показателя за 20 лет.

В Foxconn объяснили, что причиной столь серьезного падения стали ограничения, которые были введены в Китае на фоне сложной эпидемиологической обстановки. Foxconn пришлось закрыть свои заводы по указанию властей. За счет этого темпы производства значительно снизились, что привело к падению чистой прибыли.

Во втором квартале 2020 года компания Foxconn ожидает большое увеличение выручки по сравнению с первым кварталом. Тем не менее, в компании предупредили, что финансовые показатели, вероятнее всего, окажутся ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания Foxconn выполняет сборку iPhone, iPad, Mac и других устройств Apple. В 2020 году Foxconn должна стать основным сборщиком смартфонов из линейки iPhone 12, которых будет четыре штуки.

Источник: Reuters.

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