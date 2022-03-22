Прибыль Xiaomi выросла в 2021 году на 70%

Оптимистичный отчет.

Компания Xiaomi сообщила, что за прошлый год заработала 3,46 миллиарда долларов. А это на 69,5% выше, чем в 2020-м году.

Что касается 4-го квартала 2021-го года, то прибыль превысила 700 миллионов долларов, что на 40% больше, чем в 4-м квартале 2020-го года. Это, к слову, больше, чем предполагали аналитики.

Что касается продаж, то в 4-м квартале китайский техногигант продал продукции на 13,5 миллиарда долларов. А за весь 2021-й год — на 51,65 миллиарда долларов (плюс 33,5%, чем в 2020-м году).

Xiaomi также заявила, что выкупила собственные акции на 1,3 миллиарда долларов в 2021-м году.

Что будет в 2022-м году? Повторится ли успех? Не факт. Геополитическая ситуация сложная, с поставками и логистическими цепочками наблюдаются большие проблемы.

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