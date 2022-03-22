Прибыль Xiaomi выросла в 2021 году на 70%
Оптимистичный отчет.
Компания Xiaomi сообщила, что за прошлый год заработала 3,46 миллиарда долларов. А это на 69,5% выше, чем в 2020-м году.
Что касается 4-го квартала 2021-го года, то прибыль превысила 700 миллионов долларов, что на 40% больше, чем в 4-м квартале 2020-го года. Это, к слову, больше, чем предполагали аналитики.
Что касается продаж, то в 4-м квартале китайский техногигант продал продукции на 13,5 миллиарда долларов. А за весь 2021-й год — на 51,65 миллиарда долларов (плюс 33,5%, чем в 2020-м году).
Xiaomi также заявила, что выкупила собственные акции на 1,3 миллиарда долларов в 2021-м году.
Что будет в 2022-м году? Повторится ли успех? Не факт. Геополитическая ситуация сложная, с поставками и логистическими цепочками наблюдаются большие проблемы.
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