Придется ждать. Названа вероятная дата выхода Grand Theft Auto VI

И ждать немало.



Долгожданная игра Grand Theft Auto VI может быть выпущена в период с апреля 2023-го по март 2024 года. Об этом стало известно из отчета издательства Take-Two, которое является материнской компанией студии Rockstar Games.

На вероятный выход Grand Theft Auto VI в обозначенный период указал финансовый отчет компании Take-Two. В нем утверждается, что в этот период компания резко увеличит расходы на маркетинг до $89,2 млн. Для сравнения, на предыдущие отчетные периоды у компании выделено значительно меньше: $28,5 млн и $28,7 млн.

Увеличение маркетинговых расходов связывают с тратами Take-Two на рекламу Grand Theft Auto VI. Это косвенно подтвердили предыдущие финансовые отчеты компании, в которых рост расходов также был связан с выпуском новых игр, включая Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

Ранее на выход Grand Theft Auto VI по меньшей мере в 2023 году сообщил известный инсайдер Джейсон Шрайер. Он заявил, что несмотря на многочисленные утечки, разработка новой части GTA только началась.

Источник: ST.

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