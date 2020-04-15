Приехали. iOS 13.4.1 сломала Wi-Fi и Bluetooth у части пользователей
Неприятно.
Последнее обновление для iPhone оказалось удачным не для всех. Согласно отзывам пользователей, после установки iOS 13.4.1 на их iPhone возникли проблемы с подключением к Wi-Fi и Bluetooth. При этом, стандартные способы решения подобных проблем не помогли устранить неполадки.
Установка iOS 13.4.1 привела к возникновению проблем с беспроводными подключениями на ряде различных моделей iPhone. Как отмечают пользователи в социальных сетях, на ресурсе Reddit и официальном форуме Apple, iPhone могут полностью терять возможность подключения к Bluetooth или Wi-Fi.
При попытке подключения к Bluetooth-устройству, например, наушникам AirPods, на iPhone зависает загрузка. Подключение к устройству не устанавливается вне зависимости от времени ожидания. Аналогичные негативные отзывы поступают и о подключении iPhone к сетям Wi-Fi.
Сброс настроек сети или принудительная перезагрузка не помогают решить проблему, отмечают пользователи. Если же вернуться на прошивку iOS 13.4, установка которой пока еще возможна, то трудности с подключением к Bluetooth и Wi-Fi исчезают. Таким образом, откат на предыдущую версию iOS на текущий момент является единственным способом решения проблемы.
Проблема проявилась у относительно небольшого числа пользователей iPhone. Тем не менее, отзывов на социальных площадках хватило для того, чтобы на нее обратили внимание популярные зарубежные СМИ.
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Теперь ясно что с моим устройством !! Меньше глюков говорили они …. ну ну