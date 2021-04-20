Приехали: новый iPad Pro потолстеет
Виноват экран mini-LED.
Инсайдеры уверены, что сегодня Apple представит новый iPad Pro. Согласно утечкам, планшет порадует необычным дисплеем.
Речь о панели, выполненной по технологии mini-LED. Она гарантирует высокую яркость, энергоэффективность и контрастность. Также можно забыть про быстрое выгорание.
Впрочем, без недостатков не обошлось. Как минимум – у 12,9-дюймового iPad Pro. Данный вариант станет толще из-за mini-LED.
Информаторы узнали размеры устройства. Длина обновленного iPad Pro составляет 280,65 мм, ширина – 215 мм, а толщина – 6,4 мм.
Больше, чем 5,9 мм у прошлогоднего iPad Pro. Разница в 0,5 мм. К счастью, сказанное не относится к 11-дюймовой модели.
Насколько сведения точны – скоро увидим.
Источник: macrumors.com
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Мдя… какое горе… дошноты в шоке… на 0,5 мм толще, Карл 😀