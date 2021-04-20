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Приехали: новый iPad Pro потолстеет

20 Апр, 2021

Приехали: новый iPad Pro потолстеет

Виноват экран mini-LED.

Инсайдеры уверены, что сегодня Apple представит новый iPad Pro. Согласно утечкам, планшет порадует необычным дисплеем.

Речь о панели, выполненной по технологии mini-LED. Она гарантирует высокую яркость, энергоэффективность и контрастность. Также можно забыть про быстрое выгорание.

iPad Pro 2021

Впрочем, без недостатков не обошлось. Как минимум – у 12,9-дюймового iPad Pro. Данный вариант станет толще из-за mini-LED.

Информаторы узнали размеры устройства. Длина обновленного iPad Pro составляет 280,65 мм, ширина – 215 мм, а толщина – 6,4 мм.

Больше, чем 5,9 мм у прошлогоднего iPad Pro. Разница в 0,5 мм. К счастью, сказанное не относится к 11-дюймовой модели.

Насколько сведения точны – скоро увидим.

Источник: macrumors.com

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1 Комментарий

  1. DEAth:
    20.04.2021 в 09:46

    Мдя… какое горе… дошноты в шоке… на 0,5 мм толще, Карл 😀

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