Приложение Погода в iOS 15 — что нового?

Интересно.

Мы знаем, что в iOS 15 приложение Погода изменилось. Сегодня мы покажем (и расскажем) подробнее о нововведениях. А также ответим на вопрос: «А стоила ли игра свеч, есть ли польза?».

Вперед.

Давайте посмотрим. По-прежнему Погода тянет всю информацию с ресурса The Weather Channel. Но это совершенно не мешает приложению стать более полезным и информативным.

А еще оно теперь более красивое и «живое».

Есть погодные карты, показывающие погодные условия в вашем регионе (или любом другом). Можно пользоваться при составлении маршрутов, а еще для того, чтобы узнать, что происходит в других городах, на курортах (если собираетесь в отпуск).

Также можно узнать УФ-индекс. Это незаменимая штука.

Выяснить скорость ветра, узнать все про осадки. Приложение также информирует о влажности воздуха, видимости, атмосферном давлении. Классно!

Таким образом, теперь айфоновская Погода это ультимативное приложение. Другие не нужны (а раньше мы ими активно пользовались). Полезно ли? Безусловно. Одна из главных фишек iOS 15.

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