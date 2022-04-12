Приложение «СберБанк Онлайн» удалено из App Store — на iPhone и iPad не скачать

Всё!

Фирменное (и, надо сказать, очень удобное) приложение «СберБанк Онлайн» удалили из App Store. Также яблочники убрали из своего онлайн-магазина другие сервисы Сбера (включая те, что созданы для инвесторов и даже для детей).

Причина? Известна: санкции со стороны злополучных США…

Но, если вы скачали «СберБанк Онлайн» ранее, то беспокоиться не о чем. Приложение работает. Сам проверил. Никаких глюков или багов. Главное теперь — его не удалить.

Если не скачали ранее или купили новый айфон, что тогда? Ничего, придется пользоваться веб-версией, без вариантов.

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