Приложение «СберБанк Онлайн» удалено из App Store — на iPhone и iPad не скачать
Всё!
Фирменное (и, надо сказать, очень удобное) приложение «СберБанк Онлайн» удалили из App Store. Также яблочники убрали из своего онлайн-магазина другие сервисы Сбера (включая те, что созданы для инвесторов и даже для детей).
Причина? Известна: санкции со стороны злополучных США…
Но, если вы скачали «СберБанк Онлайн» ранее, то беспокоиться не о чем. Приложение работает. Сам проверил. Никаких глюков или багов. Главное теперь — его не удалить.
Если не скачали ранее или купили новый айфон, что тогда? Ничего, придется пользоваться веб-версией, без вариантов.
Читаем еще:
- Приложения «Сбера» и «Альфа-Банка» продолжат работать на iPhone и Android
- Приложения «Сбер» и «Альфа-Банк» для iOS и Android могут удалить — что делать
- «Сбер» выпустил умные телевизоры — российские, качественные, недорогие
Поделиться
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.