Приложение Tasks обновили – встречаем новую версию под последнюю macOS

Красивее, удобнее и все в таком духе.

Ранее в Apple выпустили приложении для iOS, которое позволяет эффективно работать с напоминаниями, а также грамотно структурировать личные и рабочие проекты. Сегодня разработчики внесли некоторые важные изменения, а также впервые представили версию для MacOS.

Многие пользователи хвалят приложение за чрезвычайно удобный и адаптивный интерфейс. Здесь довольно удачно применили сортировку проектов между готовыми и теми, которые находятся в работе.

Но самое классное даже не в этом. После приобретения приложения вы можете получить его на iPhone, iPad и Mac, и все ваши данные будут синхронизироваться между устройствами через iCloud.

“Наконец-то «Задачи» доступны для macOS с собственным интерфейсом, обновленным дизайном для Big Sur и новыми функциями, такими как виджеты, мультиоконность, использование горячих клавиш и многое другое.”

Пробуем и делимся впечатлениями!

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