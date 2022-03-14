Приложение ВТБ не работает – его больше нет в App Store

И поэтому не работает на Айфонах.

Единственный способ для владельцев Айфонов управлять своими счетами в ВТБ банке – это использование онлайн-банка через браузер на смартфоне или компьютере по ссылке online.vtb.ru.

Приложение ВТБ Онлайн не работает только на Айфонах. На момент публикации для владельцев Android-смартфонов приложение ВТБ было доступно в Google Play Market и нормально устанавливалось.

Причина недоступности приложения ВТБ в App Store пока неизвестна. Приложение могло быть удалено компанией Apple или же самим банком ВТБ. Возможно, что из-за ранее введенных в отношении ВТБ санкций со стороны США и Евросоюза приложение ВТБ было удалено из App Store. Также вероятно, что Apple могла удалить и аккаунт разработчика этого банка. Официальных комментариев от ВТБ по этому поводу пока не поступало.

Ранее установленное приложение “ВТБ Онлайн” не работает на iPhone пользователей. Оно выдает ошибку с просьбой обновить приложение, но обновление не удается.

Как зайти в интернет-банк ВТБ

Воспользоваться услугами интернет-банка в ВТБ и совершать операции со своими счетами теперь можно через браузер со смартфона или с компьютера. Для этого воспользуйтесь ссылкой online.vtb.ru или перейдите на страницу банка ВТБ и нажмите на ссылку в правом верхнем углу “ВТБ Онлайн”.

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