Приложение «ВТБ Онлайн» снова в App Store под названием «Прайм баланс юником»

«ВТБ Онлайн» снова можно установить на Айфон.

Упорство банка ВТБ поражает. После первого удаления его официального приложения из App Store в ВТБ не смирились с ситуацией. Вскоре после этого в магазине приложений для Айфонов появилась программа «Баланс Онлайн», являющаяся копией «ВТБ Онлайн» за исключением логотипа в App Store. «Баланс Онлайн» быстро удалили из магазина приложений Apple, но его успело скачать большое число владельцев Айфонов.

Но и после этого в банке ВТБ не опустили руки и вот сейчас в App Store есть приложение «Прайм баланс юником», которое по факту является «ВТБ Онлайн». Внешне в App Store это приложение отличается от оформления известного «ВТБ Онлайн». Видимо для маскировки. При установке на Айфон приложение подписывается как «Баланс».

Наша редакция проверила работу приложения «Прайм баланс юником» и утверждает, что это и есть «ВТБ Онлайн».

Скачать «Прайм баланс юником» (ранее называвшееся «ВТБ Онлайн») можно в App Store вот отсюда.

Скачивайте, пока не удалили!

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.