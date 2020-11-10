Приложения для iOS будут работать на Apple Silicon

И разработчикам это не нравится

Уже сегодня Apple проведут новую трансляцию, на которой технологический гигант может официально представить новый Mac на базе Apple Silicon. На минувшей WWDC 2020 в компании уже подтвердили, что Mac ARM сможет использовать любое приложение для iOS на своей системе, но без подводных камней не обошлось.

Поскольку в Apple Silicon Mac будет использоваться тот же чип, что и в iPhone и iPad, Apple дадут доступ всем желающим загружать и устанавливать приложения для iOS на новые Mac. Вопрос лишь в том, предложат ли разработчики версию, оптимизированную под macOS.

Изначально все разработанные приложения для iPhone и iPad, будут также доступны в Mac App Store, если пользователь приобретет Apple Silicon Mac, но ограничения все-таки есть. Например, разработчики по своему усмотрению могут убирать приложения из магазина, если считают, что это будет работать неэффективно на новых устройствах.

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