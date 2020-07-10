Приложения на iPhone не из App Store? Госдума и Дуров обсудят это

Создатель ранее запрещенного мессенджера “решит” судьбу Apple.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов намерен организовать в Госдуме круглый стол с участием создателя Telegram Павла Дурова. В рамках круглого стола депутаты обсудят возможность обязать Apple предоставлять пользователям iPhone опцию установки приложений не из магазина App Store.

По словам Тумусова, предложение Дурова о необходимости «законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через App Store» требуется обсудить с экспертами в Госдуме. Депутат пообещал организовать круглый стол в ближайшее время.

Тумусов отметил, что идея Дурова «чрезвычайно интересная», хоть и может привести к потенциальному уходу Apple с российского рынка. Вместе с этим он подчеркнул, что подобный закон обеспечил бы очевидную выгоду для российских программистов.

Напомним, что ранее Павел Дуров публично раскритиковал Apple за препятствование развитию стартапов при помощи искусственных ограничений. Согласно одному из предложений Дурова, Apple необходимо обязать разрешить пользователям устанавливать приложения из сторонних источников в обход App Store.

Источник: РИА.

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