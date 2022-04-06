Приложения «Сбер» и «Альфа-Банк» для iOS и Android могут удалить — что делать

«Сбер» и «Альфа-Банк» попали под блокирующие санкции США.

К сожалению, власти США расширили свои санкции. Теперь под удар попали банки «Сбер» и «Альфа-Банк». Введены тотальные блокирующие санкции. Все операции со «Сбером» должны быть прекращены до 13 апреля, а с «Альфа-Банк» уже до 6 мая. К чему это приведет?

В принципе, никакого апокалипсиса не случилось и не случится. Но вот некий дискомфорт все мы испытаем. Почему? А потому, что Apple и Google, очевидно, удалят приложения «Сбера» и «Альфы» из App Store и Google Play. Ранее такое уже было с ВТБ.

Перестанут ли работать уже установленные приложения? Пока не знаем. Но, вероятно, что да. Как быть, если все-таки перестанут? Использовать веб-версии сервисов…

Также нельзя будет торговать со счетов «Сбера» и «Альфы» иностранными акциями.

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