Приложения «Сбер» и «Альфа-Банк» для iOS и Android могут удалить — что делать
«Сбер» и «Альфа-Банк» попали под блокирующие санкции США.
К сожалению, власти США расширили свои санкции. Теперь под удар попали банки «Сбер» и «Альфа-Банк». Введены тотальные блокирующие санкции. Все операции со «Сбером» должны быть прекращены до 13 апреля, а с «Альфа-Банк» уже до 6 мая. К чему это приведет?
В принципе, никакого апокалипсиса не случилось и не случится. Но вот некий дискомфорт все мы испытаем. Почему? А потому, что Apple и Google, очевидно, удалят приложения «Сбера» и «Альфы» из App Store и Google Play. Ранее такое уже было с ВТБ.
Перестанут ли работать уже установленные приложения? Пока не знаем. Но, вероятно, что да. Как быть, если все-таки перестанут? Использовать веб-версии сервисов…
Также нельзя будет торговать со счетов «Сбера» и «Альфы» иностранными акциями.
Полезно знать:
- Приложение ВТБ не работает: его больше нет в App Store
- ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк прекратят выдачу карт VISA и MasterCard
- Карты «ВТБ», Открытия»,«Совкомбанка», «Новикомбанка» и «Промсвязьбанка» больше не работают с Apple Pay и Google Pay
Поделиться
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.