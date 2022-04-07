Приложения «Сбера» и «Альфа-Банка» продолжат работать на iPhone и Android’е, но скачать их нужно сейчас

Ура!

Представители Сбера и Альфы заявляют, что их фирменные приложения для смартфонов (как на iOS, так и на Android’е) действительно удалят из фирменных магазинов приложений App Store и Google Play. Да, повторим: и для iOS, и для Android. Ни на айфонах, ни на Android’фонах скачать их из фирменных сторов не получится. Но если вы скачали их уже, то беспокоиться не о чем. Главное обновить их до последней версии прямо сейчас.

Сделали? Тогда, очевидно, все будет и дальше работать. По крайней мере, об этом говорят представители самих крупных российских банков.

В Сбере и Альфе разработали технические решения, которые обеспечат бесперебойную работу даже после удаления ПО из App Store и Google Play.

Также сообщается об адаптации веб-версий ПО для работы на смартфонах.

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