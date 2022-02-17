Примеры фото на камеру смартфона Nubia Z40 Pro — сенсор Sony IMX787 + 35-мм объектив
Изумительно, по-другому не скажешь.
В прошлом году Nubia выпустила смартфон Z30 Pro с тремя датчиками по 64 Мп. В этом году конфигурация тыльной камеры другая. 64-мегапиксельный сенсор у Z40 Pro один. Но зато тут используется новейший сенсор Sony IMX787 с 35-мм объективом.
Как снимает? Посмотрим:
Круто же! Особенно впечатляет снимок звездного неба. Если смартфон действительно будет так снимать без танцев с бубнами, я его тот час же куплю (после старта продаж)!
Два других сенсора тут 50- и 8-мегапиксельные. Это ширик и перископ (5x зум, оптический, конечно).
Когда ждать? 25 февраля.
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