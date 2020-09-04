Пристегнуть ремни! Полет на авиасимуляторе не выходя из дома

Почувствуй себя пилотом и отправься в любую точку мира, не выходя из дома!

Большинство стран по-прежнему закрыты для туристов. Но это не повод отказывать себе в путешествии. В новой игре Microsoft Flight Simulator 2020 можно отправиться в любую точку мира, сесть за штурвал более чем 20 различных самолетов.

Разработчики сделали симулятор максимально реалистичным, так что управляя воздушным судном тебе предстоит учитывать погодные условия и даже пилотировать самолет ночью.

А если ты соскучился по авиаперелетам в качестве пассажира, воспользуйся авиасимулятором Airplane Mode. Создатели учли все прелести долгих перелетов, поэтому тебе предстоит поездка на такси до аэропорта, регистрация багажа и даже задержка рейса. Во время полета можно любоваться видом из иллюминатора, копаться в сумке ручной клади или смотреть фильмы в бортовой медиасистеме.

Разработчики учли все особенности эконом класса. Поэтому будь готов к детскому плачу и невкусной самолетной еде. Пассажиру предложат два рейса на выбор. Симулятор полета от Нью-Йорка до Рейкьявика займет 6 часов. А из Нью-Йорка в Галифакс игроку предложат добраться за 2 часа.

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