Привыкайте. Глобальная модель Xiaomi Mi Band 5 называется иначе

Чтобы не перепутать.

Инсайдеры португальского издания TechBit опубликовали первый обзор глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 за день до официальной презентации. Согласно опубликованным материалам, глобальная модель Mi Band 5 отличается от китайской версии только названием.

В России и странах Европы новый фитнес-браслет Xiaomi поступит в продажу под названием Mi Smart Band 5. Такое название устройства будет написано в том числе на упаковке гаджета.

О других отличиях Mi Smart Band 5 от Mi Band 5 обозреватели не рассказали. Ранее появлялась информация о планах Xiaomi по выпуску «урезанной» версии нового фитнес-браслета вне Китая. В частности, в новом Mi Smart Band 5 может не оказаться поддержки NFC и поддержки голосового помощника.

Цена Xiaomi Mi Smart Band 5 на текущий момент неизвестна. Напомним, что китайскую версию фитнес-браслета уже можно приобрести на AliExpress. Русский язык на устройстве становится доступен после установки небольшого обновления.

Источник: TechBit.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)