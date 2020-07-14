Привыкайте. Глобальная модель Xiaomi Mi Band 5 называется иначе
Чтобы не перепутать.
Инсайдеры португальского издания TechBit опубликовали первый обзор глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 за день до официальной презентации. Согласно опубликованным материалам, глобальная модель Mi Band 5 отличается от китайской версии только названием.
В России и странах Европы новый фитнес-браслет Xiaomi поступит в продажу под названием Mi Smart Band 5. Такое название устройства будет написано в том числе на упаковке гаджета.
О других отличиях Mi Smart Band 5 от Mi Band 5 обозреватели не рассказали. Ранее появлялась информация о планах Xiaomi по выпуску «урезанной» версии нового фитнес-браслета вне Китая. В частности, в новом Mi Smart Band 5 может не оказаться поддержки NFC и поддержки голосового помощника.
Цена Xiaomi Mi Smart Band 5 на текущий момент неизвестна. Напомним, что китайскую версию фитнес-браслета уже можно приобрести на AliExpress. Русский язык на устройстве становится доступен после установки небольшого обновления.
Источник: TechBit.
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