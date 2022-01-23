Проблему розового экрана на iPhone 13 решат в iOS 15.3

Проблемы с железом нет, не бойтесь.

Столкнулись с проблемой розового цвета на экране новенького Айфон 13, 13 мини, 13 Про или 13 Про Макс? Что же, не стоит бежать в мастерскую. Apple сообщила, что это проблема не на уровне железа, а на уровне ПО. В iOS 15.3 ее полностью решат.

Собственно, столь быстро купертиновцы выпускают iOS 15.3 именно по этой причине, чтобы решить проблему розового дисплея. RC-версия прошивки уже доступна. Совсем скоро появится и финальная. Вероятно, на следующей неделе.

С розовым дисплеем столкнулись десятки тысяч пользователей по всему миру? А вы?

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