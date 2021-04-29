Проблемы с iOS 14.5: пользователи жалуются на ошибки

Прозрачность отслеживания приложений не работает.

Вы уже установили iOS 14.5? Полет нормальный? А то начали появляться первые жалобы на обновление.

Баг найден в новой фишке системы – прозрачности отслеживания приложений. Напомним – она не дает собирать ваши данные в рекламных целях.

Нововведение включено по умолчанию. Но – как выяснилось – не у всех. У многих функция деактивирована в настройках.

Хуже того – переключатель намертво заблокирован. Запустить прозрачность отслеживания нельзя. Не похоже, что так задумывалось.

О глюке упоминают несколько человек в социальных сетях. Один из пользователей Reddit связался с Apple по этому поводу.

В компании подтвердили, что в курсе ситуации. В Купертино ищут способ исправить недочет.

Вероятно, скоро нас ждет небольшой апдейт. После него запрет слежки заработает у каждого.

Источник: cnet.com

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