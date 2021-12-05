Процесс разборки модульного смартфона Fairphone 4 показали на видео
iPhone так не могут.
В сети появилось видео с процессом разборки модульного смартфона Fairphone 4. Протестировал устройство известный мучитель гаджетов JerryRigEverything.
Вывод: модульный девайс будет очень легко починить. Кроме того, он весьма прочный.
Разобрать девайс сможет любой. Как и собрать. Даже дисплей отсоединяется с помощью откручивания всего двух болтов. Батарея же меняется столь же просто, как на телефонах из 1990-х и начала 2000-х. Ни одного другого смартфона с таким простым процессом разборки попросту не существует.
Fairphone 4 к тому же очень прочный. У него металлический каркас, погнуть его сложно.
Какие параметры? Snapdragon 750G, батарея на 3905 мА*ч, тыльная камера на 48 Мп и качественный IPS-дисплей.
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