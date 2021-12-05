Процесс разборки модульного смартфона Fairphone 4 показали на видео

iPhone так не могут.

В сети появилось видео с процессом разборки модульного смартфона Fairphone 4. Протестировал устройство известный мучитель гаджетов JerryRigEverything.

Вывод: модульный девайс будет очень легко починить. Кроме того, он весьма прочный.

Разобрать девайс сможет любой. Как и собрать. Даже дисплей отсоединяется с помощью откручивания всего двух болтов. Батарея же меняется столь же просто, как на телефонах из 1990-х и начала 2000-х. Ни одного другого смартфона с таким простым процессом разборки попросту не существует.

Fairphone 4 к тому же очень прочный. У него металлический каркас, погнуть его сложно.

Какие параметры? Snapdragon 750G, батарея на 3905 мА*ч, тыльная камера на 48 Мп и качественный IPS-дисплей.

Что почитать в воскресенье?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)