Процессор A14 для iPhone 12 уже готов. Засветился на фото

Характеристики пока в секрете.

Инсайдер @loabaiTD опубликовал снимок с изображением нескольких процессоров Apple A14, которые будут использоваться в смартфонах из линейки iPhone 12. Изображение было опубликовано в Twitter инсайдера.

Как ранее сообщил другой инсайдер Макс Вайнбах, процессор A14 будет содержать в себе 15 миллиардов транзисторов. Для сравнения, чип A13 располагает 8,5 миллиардами транзисторов. Кроме этого, по словам Вайнбаха, процессор A14 будет выполнен с использованием нового 5-нанометрового техпроцесса, по сравнению с 7-нанометровым, применяемым в производстве чипа A13.

Ранее в Сети появились первые изображения кабеля Lightning/USB-C с тканевой оплеткой, который будет поставляться в комплекте с iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. По слухам, кабель станет единственным аксессуаром в комплектации новых iPhone, так как Apple впервые исключит зарядный адаптер и проводные наушники EarPods из комплекта.

Источник: Twitter.

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