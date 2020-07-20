Процессор A14 для iPhone 12 уже готов. Засветился на фото
Характеристики пока в секрете.
Инсайдер @loabaiTD опубликовал снимок с изображением нескольких процессоров Apple A14, которые будут использоваться в смартфонах из линейки iPhone 12. Изображение было опубликовано в Twitter инсайдера.
Как ранее сообщил другой инсайдер Макс Вайнбах, процессор A14 будет содержать в себе 15 миллиардов транзисторов. Для сравнения, чип A13 располагает 8,5 миллиардами транзисторов. Кроме этого, по словам Вайнбаха, процессор A14 будет выполнен с использованием нового 5-нанометрового техпроцесса, по сравнению с 7-нанометровым, применяемым в производстве чипа A13.
A14 pic.twitter.com/kCkrCHrzmX
— Mr·white (@laobaiTD) July 19, 2020
Ранее в Сети появились первые изображения кабеля Lightning/USB-C с тканевой оплеткой, который будет поставляться в комплекте с iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. По слухам, кабель станет единственным аксессуаром в комплектации новых iPhone, так как Apple впервые исключит зарядный адаптер и проводные наушники EarPods из комплекта.
Источник: Twitter.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.