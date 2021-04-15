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Процессор iPhone 13 может вас разочаровать

15 Апр, 2021

Процессор iPhone 13 может вас разочаровать

Ничего нового.

Многие ждут, что iPhone 13 будет инновационным флагманом. Который получит от Apple самое лучшее. Увы, к процессору это не относится.

Ходили слухи, что “сердцем” iPhone 13 станет платформа, созданная по технологии 3 нм. Невероятной мощности.

iPhone 13 mini

Для сравнения – iPhone 12 оснащены 5-нанометровыми чипами. Переход на 3 нм сделал бы iPhone 13 очень быстрым.

Ничего подобного не случится. Стало известно содержание отчета компании TSMC. Она выпускает для Apple компоненты.

Apple A15

TSMC опубликовала график производства 3-нанометровых процессоров. Первые партии появятся лишь в 2022 году.

iPhone 13 выйдет осенью 2021. Его не успеют перевести на 3 нм. Поэтому быстродействие не сильно увеличится относительно iPhone 12.

На серьезные изменения надеяться не следует.

Источник: techradar.com

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