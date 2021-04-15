Процессор iPhone 13 может вас разочаровать
Ничего нового.
Многие ждут, что iPhone 13 будет инновационным флагманом. Который получит от Apple самое лучшее. Увы, к процессору это не относится.
Ходили слухи, что “сердцем” iPhone 13 станет платформа, созданная по технологии 3 нм. Невероятной мощности.
Для сравнения – iPhone 12 оснащены 5-нанометровыми чипами. Переход на 3 нм сделал бы iPhone 13 очень быстрым.
Ничего подобного не случится. Стало известно содержание отчета компании TSMC. Она выпускает для Apple компоненты.
TSMC опубликовала график производства 3-нанометровых процессоров. Первые партии появятся лишь в 2022 году.
iPhone 13 выйдет осенью 2021. Его не успеют перевести на 3 нм. Поэтому быстродействие не сильно увеличится относительно iPhone 12.
На серьезные изменения надеяться не следует.
Источник: techradar.com
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